GFVip 5 | Dayane Mello furiosa con un coinquilino | «Per me non esiste più»

Stasera, lunedì 15 febbraio 2021, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 5. Ormai mancano davvero pochi giorni alla finale del primo marzo e i "Vipponi" sono mentalmente stanchi e per questo motivo basta pochissimo per far nascere delle discussioni. In queste ultime ore a perdere la pazienza nella casa del GFVip 5 è stata Dayane Mello. La showgirl prima ha litigato con Stefania Orlando, accusandola di essere la causa dell'uscita di Maria Teresa Ruta dalla casa, e dopo si è scagliata anche contro Andrea Zelletta.

