Covid | le ultime news Cts | Rafforzare le misure per limitare diffusione varianti LIVE

(Di lunedì 15 febbraio 2021) La decisione di non riaprire gli impianti è stata adottata in base alle informazioni fornite dal Comitato tecnico scientifico e condivisa dal governo e dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. Le piste resteranno chiuse almeno fino al 5 marzo. I ministri Giorgetti e Garavaglia chiedono indennizzi. Ira di Toti, Fontana e Zaia ma anche il dem Bonaccini esprime "stupore e sconcerto". Salvini confida in Draghi e critica gli "'esperti' che seminano paure". Attesa per il bollettino della Protezione civile

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 237.123 casi di positività, 1.391 in più rispetto a ieri,su un totale di 12.058 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore.