Covid, le news. Fonti Chigi a Sky TG24: "Decisione su sci condivisa con premier". LIVE (Di lunedì 15 febbraio 2021) La Decisione di non riaprire gli impianti sciistici a causa del rischio di maggiore trasmissibilità del virus legato alla variante inglese è stata adottata in base alle informazioni fornite dal Cts e condivisa dal governo e dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. Le piste da sci resteranno chiuse almeno fino al 5 marzo. I ministri Giorgetti e Garavaglia chiedono indennizzi adeguati per la montagna. Ira di Toti, Fontana e Zaia ma anche il dem Bonaccini esprime "stupore e sconcerto" Leggi su tg24.sky (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ladi non riaprire gli impianti sciistici a causa del rischio di maggiore trasmissibilità del virus legato alla variante inglese è stata adottata in base alle informazioni fornite dal Cts edal governo e dal presidente del Consiglio, Mario Draghi. Le piste da sci resteranno chiuse almeno fino al 5 marzo. I ministri Giorgetti e Garavaglia chiedono indennizzi adeguati per la montagna. Ira di Toti, Fontana e Zaia ma anche il dem Bonaccini esprime "stupore e sconcerto"

