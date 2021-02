Covid, a L'Aquila, nuovo screening sulla popolazione scolastica il 19 e 20 febbraio (Di lunedì 15 febbraio 2021) L'Aquila - Il Comune dell’Aquila ancora in campo per la prevenzione il 19 e 20 febbraio prossimi in vista del rientro in classe Venerdì e sabato prossimi, dalle 9:30 alle 17:30, si svolgerà un nuovo screening della popolazione studentesca in vista della ripresa delle attività didattiche in calendario, al momento, per il 22 febbraio. Il monitoraggio sarà rivolto a studenti e personale docente e non docente degli istituti secondari di secondo grado del comune dell’Aquila, fatte comunque salve le diverse previsioni nazionali o regionali che dovessero intervenire in merito. Alla luce degli incontri tenuti nei giorni scorsi tra rappresentanti dell'unità di crisi comunale e del pool di esperti del comitato tecnico-scientifico che la supportano, ufficio ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di lunedì 15 febbraio 2021) L'- Il Comune dell’ancora in campo per la prevenzione il 19 e 20prossimi in vista del rientro in classe Venerdì e sabato prossimi, dalle 9:30 alle 17:30, si svolgerà undellastudentesca in vista della ripresa delle attività didattiche in calendario, al momento, per il 22. Il monitoraggio sarà rivolto a studenti e personale docente e non docente degli istituti secondari di secondo grado del comune dell’, fatte comunque salve le diverse previsioni nazionali o regionali che dovessero intervenire in merito. Alla luce degli incontri tenuti nei giorni scorsi tra rappresentanti dell'unità di crisi comunale e del pool di esperti del comitato tecnico-scientifico che la supportano, ufficio ...

