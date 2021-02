Caso Genovese, Asia Argento contro Senaldi: “Stai zitto! Ti infilo il tacco in bocca!” (Video) (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb – Volano parole grosse tra Asia Argento e il giornalista Pietro Senaldi di Libero che nello studio di Non è l’Arena condotto da Massimo Giletti discutono con le vittime dell’imprenditore Genovese, accusato di stupro. Ma l’argomento grave passa in secondo piano davanti a uno scambio di opinioni che arriva all’eccesso. Asia Argento, Weinstein il “grande intellettuale” In studio si parla del Caso Genovese: Asia Argento è ospite di Giletti in quanto madrina del movimento MeToo e vittima di Harvey Weinstein nonché, a suo dire, anche del regista Rob Cohen che l’ha diretta in un film ormai quasi venti anni fa. In collegamento, Senaldi, che è sempre stato molto critico nei confronti dell’attrice, ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 15 feb – Volano parole grosse trae il giornalista Pietrodi Libero che nello studio di Non è l’Arena condotto da Massimo Giletti discutono con le vittime dell’imprenditore, accusato di stupro. Ma l’argomento grave passa in secondo piano davanti a uno scambio di opinioni che arriva all’eccesso., Weinstein il “grande intellettuale” In studio si parla delè ospite di Giletti in quanto madrina del movimento MeToo e vittima di Harvey Weinstein nonché, a suo dire, anche del regista Rob Cohen che l’ha diretta in un film ormai quasi venti anni fa. In collegamento,, che è sempre stato molto critico nei confronti dell’attrice, ...

sevenblog_it : Il caso #Genovese in una lettera. Il racconto-cronaca di Chiara Menardo. - rosacchetti : @nonelarena mi spiace ma grave errore cercare di riabilitare(purtroppo)le ragazze attraverso #AsiaArgento lontana d… - KZeneise : ...e della coppia Leali ne vogliamo parlare.. ? Caso Genovese, Ylenia: «Per me la sua fidanzata è complice, partec… - infoitcultura : Sono put*** perché vanno in tv? | Lo dice lei Caso Genovese | rissa tra l' avvocato Chiesa e Senaldi - nicolacichelli : @nonelarena Gli stupratori vanno condannati per tentato omicidio, senza attenuanti! Punto e a capo! Poi, si potrebb… -