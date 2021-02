Carlo Deodato, Draghi fa tornare a Palazzo Chigi l’ex braccio destro di Brunetta. Nel 2015 fu relatore della sentenza contro le nozze gay (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sette anni dopo essere stato cacciato da Matteo Renzi per lasciare il posto all’ex capa dei Vigili Antonella Manzione, il giudice del Consiglio di Stato Carlo Deodato torna alla guida del dipartimento degli Affari giuridici e legislativi di Palazzo Chigi. La nomina, che dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore, porta la firma del nuovo presidente del Consiglio Mario Draghi e si associa a quella di Antonio Funiciello neocapo di gabinetto. Deodato, che negli ultimi anni ha seguito Paolo Savona prima come capo di gabinetto al ministero degli Affari europei e poi alla Consob (fino a settembre 2020), ha un passato come braccio destro dell’azzurro Renato Brunetta e fece parlare di sé nel 2015, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sette anni dopo essere stato cacciato da Matteo Renzi per lasciare il posto alcapa dei Vigili Antonella Manzione, il giudice del Consiglio di Statotorna alla guida del dipartimento degli Affari giuridici e legislativi di. La nomina, che dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime ore, porta la firma del nuovo presidente del Consiglio Marioe si associa a quella di Antonio Funiciello neocapo di gabinetto., che negli ultimi anni ha seguito Paolo Savona prima come capo di gabinetto al ministero degli Affari europei e poi alla Consob (fino a settembre 2020), ha un passato comedell’azzurro Renatoe fece parlare di sé nel, ...

