Assembramenti in ristorante: tutti multati (Di lunedì 15 febbraio 2021) Non si fermano i gruppi di "furbetti" che in barba a tutte le normative continuano a riunirsi in orde in locali angusti e senza mascherine. Questa volta è il turno di Firenze, dove 9 persone ieri sera sono state sorprese mentre erano riunite in un ristorante cinese. Il ristorante aveva le tapparelle abbassate, ma i vicini hanno segnalato la presenza di numerose persone al suo interno, facilmente deducibile dagli schiamazzi e dal frastuono. tutti i clienti, che al momento dell'arrivo delle forze dell'ordine erano senza mascherine e tutti a distanza ravvicinata, sono stati multati. Sanzionato anche il proprietario, cui è stata imposta la consueta chiusura temporanea oltre alla multa. L'articolo proviene da Quotidianpost.

