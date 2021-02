“Alice è volata in cielo” 4 mesi di sofferenze | l’annuncio dei genitori Aveva 17 anni

zazoomblog : Alice non ce lha fatta: la 17enne è morta dopo quattro mesi di agonia. La mamma: È volata in cielo - #Alice #fatta… -

Ultime Notizie dalla rete : Alice volata

Ieri, dopo l'ultimo intervento, la brutta notizia: 'in cielo', le parole della mamma, scrive FoggiaToday . Negli ultimi giorni era anche emersa la speranza di poterla ricoverare in un ...La madre Teresa ha scritto ieri su Facebook: 'in cielo'. La ragazza, diciassettenne, fu investita a Foggia lo scorso 13 ottobre mentre attraversava viale Primo Maggio. L'automobilista ...FOGGIA – Risaliva a 4 mesi fa la terribile notizia secondo la quale Alice, una ragazzina di soli 17 anni, era stata investita mentre attraversava sulle strisce pedonali. Da allora aveva subito dieci i ...Non ce l'ha fatta Alice, la ragazza di 17 anni investita lo scorso 13 ottobre a Foggia: la giovane è morta ieri sera nel policlinico Riuniti del capoluogo dauno. Alice stava ...