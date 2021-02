Tragedia a Roma, muore investito il tabaccaio Domenico Proto (Di domenica 14 febbraio 2021) Un tragico incidente ha sconvolto il quartiere Appio Latino a Roma. Domenico Proto, conosciuto da tutti i residenti della zona come Mimmo il tabaccaio, è stato investito da una smart in piazza Epiro, all’altezza dell’intersezione con via Mauritania. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, con l’immediato trasferimento in codice rosso all’ospedale San Giovanni, per Mimmo non c’è L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di domenica 14 febbraio 2021) Un tragico incidente ha sconvolto il quartiere Appio Latino a, conosciuto da tutti i residenti della zona come Mimmo il, è statoda una smart in piazza Epiro, all’altezza dell’intersezione con via Mauritania. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, con l’immediato trasferimento in codice rosso all’ospedale San Giovanni, per Mimmo non c’è L'articolo NewNotizie.it.

