Tantissime idee da realizzare con semplici pon pon. Idee carine per la Pasqua (Di domenica 14 febbraio 2021) I pon pon sono un ottimo materiale di riciclo, che si presta benissimo per la realizzazione di Tantissime decorazioni per la casa, ma anche portachiavi, e peluche per i più piccoli. Con questo fantastico materiale, è possibile creare Tantissime Idee davvero belle. 1.Coniglietti Questi teneri e morbidi coniglietti, sono perfetti per rallegrare la nostra casa nel periodo di Pasqua. Il loro corpo e la loro testa sono due pon pon di lana uniti insieme da un filo. Le orecchie sono dei pezzi di feltro colorati e gli occhi sono delle perline di colore nero. Per terminare è stato aggiunto, ad ogni coniglio una codina, fatta con un batuffolo di cotone bianco, ed incollata sul retro del corpo del coniglio. Veramente molto belli. Fonte immagine 2.Pulcini: idea numero 1 Con i pon pon di lana di colore giallo, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 14 febbraio 2021) I pon pon sono un ottimo materiale di riciclo, che si presta benissimo per la realizzazione didecorazioni per la casa, ma anche portachiavi, e peluche per i più piccoli. Con questo fantastico materiale, è possibile crearedavvero belle. 1.Coniglietti Questi teneri e morbidi coniglietti, sono perfetti per rallegrare la nostra casa nel periodo di. Il loro corpo e la loro testa sono due pon pon di lana uniti insieme da un filo. Le orecchie sono dei pezzi di feltro colorati e gli occhi sono delle perline di colore nero. Per terminare è stato aggiunto, ad ogni coniglio una codina, fatta con un batuffolo di cotone bianco, ed incollata sul retro del corpo del coniglio. Veramente molto belli. Fonte immagine 2.Pulcini: idea numero 1 Con i pon pon di lana di colore giallo, ...

vodkallafragolx : ho tantissime idee per i tatuaggi aaaa devo solo pensare bene a dove farli - Lebois6 : @CalaminiciM Voglio sperare in bene, ma le perplessità sono tantissime...anche la Cartabia è una ciellina con idee… - Augusto47412474 : RT @WWFitalia: #SanValentino è alle porte e, come sempre, le proposte per le coppie sono tantissime. Quest'anno, in occasione della festa d… - cometakoo : @STVGMX giappone?? però avevo tantissime altre idee, peccato che non me le ricordi tutte - giuliocolecchia : @Nclosing123 @CislNazionale Sì,forse sei molto giovane. Qualcuno ti spiegherà che per far sentire la tua voce non è… -