Roma-Udinese | Gotti | “Subito gol a freddo | per non parlare del rigore…Llorente? Serve tempo”

(Di domenica 14 febbraio 2021) Sconfitta pesante quella rimediata dall'che ha ceduto 3-0 alla.I friulani sono stati costretti ad arrendersi ai giallorossi che sono andati in gol con Veretout, autore di una doppietta, e con la rete di Pedro nel finale. Le dichiarazioni del tecnico friulano, Luca, al termine del match dell'Olimpico."Intanto c'è da dire che di fronte c'era un'ottima, è stata agevolata dal fatto che alla prima azione hanno trovato gol. Noi poi non eravamo in grado di legare le due fasi di gioco. Con due o tre passaggi loro si trovavano nella nostra area. Il rigore era un po' così, ma nel secondoabbiamo provato a guadagnarci metro su metro e siamo andati vicini a segnare. Se Deulofeu avesse segnato gli ultimi minuti sarebbero stati diversi. Llorente? Solo il campo ci potrà dire le cose come ...

PagellePAU LOPEZ 6,5 Sceglie il tempo giusto per la smanacciata in uscita su Deulofeu. La partita avrebbe preso una brutta piega, visto che l'sarebbe tornata in partita e mancavano ...Commenta per primo Il tecnico dell', Luca Gotti , ha commentato la sconfitta dell'Olimpico contro laai microfoni di Dazn: 'C'è da dire che l'avversario ha meritato di fare un primo tempo di livello. Laha giocatori ...ROMA (ITALPRESS) – La Roma batte l’Udinese 3-0 grazie ai gol di Veretout (doppietta nella prima mezz’ora) e Pedro nei minuti di recupero. La squadra di Paulo Fonseca di fatto sbriga la pratica già nel ...I giallorossi tornano terzi in classifica PAU LOPEZ 6,5 Tanti palloni giocati diligentemente con i piedi e una buona uscita alta, nella prima frazione. Bravissimo in uscita bassa su Deulofeu solo sol ...