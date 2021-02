Quando inizia il serale di Amici 20? Confusione sulla data, le ultime discordanti indiscrezioni (Di domenica 14 febbraio 2021) Quando inizia il serale di Amici 20? Domanda da un milione di dollari sulla quale le risposte a suon di anteprime appaiono più che mai discordanti. Finora siamo stati abituati a vedere la messa in onda del serale al sabato sera, come ribadisce anche TvBlog, ma in attesa della data ufficiale non ci resta che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 14 febbraio 2021)ildi20? Domanda da un milione di dollariquale le risposte a suon di anteprime appaiono più che mai. Finora siamo stati abituati a vedere la messa in onda delal sabato sera, come ribadisce anche TvBlog, ma in attesa dellaufficiale non ci resta che... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

PensoAnche : Comunque quanta soddisfazione quando una ex crush inizia a venirti dietro ma tanto a te non importa più nulla? - Lovisobs : RT @sveetxcreature: vi prego ditemi che non sono l'unica che quando sente una canzone muove le mani a ritmo di batteria o di piano e inizia… - xdaydrxms : RT @sveetxcreature: vi prego ditemi che non sono l'unica che quando sente una canzone muove le mani a ritmo di batteria o di piano e inizia… - PenguinMiriam : RT @sveetxcreature: vi prego ditemi che non sono l'unica che quando sente una canzone muove le mani a ritmo di batteria o di piano e inizia… - thetommoowayt : RT @sveetxcreature: vi prego ditemi che non sono l'unica che quando sente una canzone muove le mani a ritmo di batteria o di piano e inizia… -