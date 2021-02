Potenza, troppe neve e ghiaccio: chiuse le scuole (Di domenica 14 febbraio 2021) Potenza - A causa della neve e del ghiaccio presenti in città, domani a Potenza le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse: lo ha deciso il sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 14 febbraio 2021)- A causa dellae delpresenti in città, domani aledi ogni ordine e grado rimarranno: lo ha deciso il sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente. ...

POTENZA - A causa della neve e del ghiaccio presenti in città, domani a Potenza le scuole di ogni ordine e grado rimarranno chiuse: lo ha deciso il sindaco del capoluogo lucano, Mario Guarente. Resteranno chiusi anche gli asili nido. La decisione è stata presa perché - è ...

