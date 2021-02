Pagelle Crotone-Sassuolo 1-2 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 14 febbraio 2021) Lee ildi, match valevole per la ventiduesima giornata del campionato di-21. La sfida dell’Ezio Scida termina per 1-2 in favore delche grazie al rigore di Ciccio Caputo conquista tre punti importanti in trasferta. Da annotare anche la rete iniziale di Berardi alla quale i calabresi hanno risposto con Ounas. Successo importante per la classifica e per il morale della squadra di De Zerbi mentre i ragazzi di Stroppa continuano a rimanere in ultima posizione. VIDEO – HIGHLIGHTS1-2(3-5-2): Cordaz 5.5; Djidji 5.5, Golemic 5, Luperto 5; Pereira 6, Messias 6, ...