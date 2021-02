Mina Settembre 2, la seconda stagione con Serena Rossi si farà (Di domenica 14 febbraio 2021) Mentre su Rai Uno la prima stagione giunge al termine, forte di un successo non indifferente in fatto di ascolti, dietro le quinte si lavora già alla seconda stagione di Mina Settembre. La fiction con Serena Rossi, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti è stata confermata e ritornerà presto sulla rete ammiraglia della tv di Stato con nuovi episodi. A confermarlo è stato l’head writer della serie, Fabrizio Cestaro, che ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha dato anche qualche anticipazione. “Siamo al lavoro da diversi mesi. Sostanzialmente tutte le storie sono già definite (…). L’unica cosa che posso dire è che, dal punto di vista sentimentale, nella seconda stagione Mina farà una scelta tra Claudio e ... Leggi su dilei (Di domenica 14 febbraio 2021) Mentre su Rai Uno la primagiunge al termine, forte di un successo non indifferente in fatto di ascolti, dietro le quinte si lavora già alladi. La fiction con, Giuseppe Zeno e Giorgio Pasotti è stata confermata e ritornerà presto sulla rete ammiraglia della tv di Stato con nuovi episodi. A confermarlo è stato l’head writer della serie, Fabrizio Cestaro, che ha rilasciato un’intervista a Fanpage in cui ha dato anche qualche anticipazione. “Siamo al lavoro da diversi mesi. Sostanzialmente tutte le storie sono già definite (…). L’unica cosa che posso dire è che, dal punto di vista sentimentale, nellauna scelta tra Claudio e ...

