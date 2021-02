Milik e il suo San Valentino in compagnia di De Laurentiis – FOTO (Di domenica 14 febbraio 2021) Arriva San Valentino e Arek Milik decide ironicamente di passarlo in compagnia del proprio ex presidente Aurelio De Laurentiis Arek Milik, nuovo centravanti del Marsiglia, sembra aver ormai dimenticato le frizioni con il proprioo ex Patron Aurelio De Laurentiis e su Instagram decide di passare il proprio San Valentino proprio in compagnia del presidente azzurro. “Ricordi. Buon San Valentino”, ha scritto sulle sue Instagram Stories il polacco ritraendo DeLa all’interno di un cuore viola. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Arriva Sane Arekdecide ironicamente di passarlo indel proprio ex presidente Aurelio DeArek, nuovo centravanti del Marsiglia, sembra aver ormai dimenticato le frizioni con il proprioo ex Patron Aurelio Dee su Instagram decide di passare il proprio Sanproprio indel presidente azzurro. “Ricordi. Buon San”, ha scritto sulle sue Instagram Stories il polacco ritraendo DeLa all’interno di un cuore viola. Leggi su Calcionews24.com

