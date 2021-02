Melissa Satta a Verissimo: “Boateng? Ancora dolore per la separazione. Adesso voglio un altro figlio” (Di domenica 14 febbraio 2021) Melissa Satta a Verissimo: «Boateng? C’è Ancora dolore per la separazione. Adesso voglio un altro figlio». Oggi, l’ex velina è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin e ha parlato della rottura con il marito Kevin-Prince Boateng. «Mi sono lasciata con Prince Boateng dopo nove anni – spiega Melissa Satta -. Ora sto bene, voglio essere me stessa. Ho 35 anni, voglio rifarmi una famiglia e voglio fare un altro figlio. Anche se sono passati mesi dalla separazione, c’è Ancora un dolore. Io ho girato il ... Leggi su newscronaca.myblog (Di domenica 14 febbraio 2021): «? C’èper laun». Oggi, l’ex velina è stata ospite nel salotto di Silvia Toffanin e ha parlato della rottura con il marito Kevin-Prince. «Mi sono lasciata con Princedopo nove anni – spiega-. Ora sto bene,essere me stessa. Ho 35 anni,rifarmi una famiglia efare un. Anche se sono passati mesi dalla, c’èun. Io ho girato il ...

Ultime Notizie dalla rete : Melissa Satta Melissa Satta a Verissimo: l'ex velina parla della separazione da Boateng

La showgirl Melissa Satta si è per la prima volta aperta pubblicamente su come si è chiusa la sua storia con il calciatore Kevin Prince Boateng. Satta, 35 anni, e Boateng, 33, sono stati sposati per 4 anni, dal ...

