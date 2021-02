Lazio, Tare: «Scudetto parola grossa. Pensiamo all’Inter» (Di domenica 14 febbraio 2021) Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Inter. Le sue parole Igli Tare, direttore sportivo della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Inter. Le sue dichiarazioni. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Lazio NEWS 24 Scudetto – «Scudetto è una parola grossa, per ora il nostro obiettivo è pensare una partita alla volta. Abbiamo cominciato con delle difficoltà ma ci siamo ripresi. Ripartiamo dalle 6 vittorie consecutive» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 14 febbraio 2021) Igli, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Inter. Le sue parole Igli, direttore sportivo della, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro l’Inter. Le sue dichiarazioni. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24– «è una, per ora il nostro obiettivo è pensare una partita alla volta. Abbiamo cominciato con delle difficoltà ma ci siamo ripresi. Ripartiamo dalle 6 vittorie consecutive» Leggi su Calcionews24.com

