Lazio | Inzaghi | “Dopo il rigore subito non siamo stati lucidi”

La Lazio si ferma Dopo sei vittorie consecutive. I biancocelesti cadono contro l'Inter, travolti da un Lukaku semplicemente inarrestabile. La formazione capitolina resta in quarta posizione.caption id="attachment 1058151" align="alignnone" width="6192" Inzaghi, getty/captionLE PAROLE DI InzaghiIl tecnico Simone Inzaghi analizza la prestazione della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: "C'è rammarico perché probabilmente potevamo ottenere di più. Sapevamo che l'Inter avrebbe fatto questa partita. Abbiamo fatto il doppio dei passaggi. Ci siamo innervositi troppo. Può capitare di subire un rigore così. Loro sono stati molto bravi a difendersi bassi. Abbiamo provato a mettere fisicità, anche perché non era facile trovare spazio nello stretto. Lukaku è un ...

