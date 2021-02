L’amore non è una passeggiata. Parola di scrittori (Di domenica 14 febbraio 2021) San Valentino ha l’aspetto del putto trasandato, quest’anno. “Dove vuoi festeggiare ora che le date sembrano tutte uguali”, ha concluso. A cena a casa e niente cuori rossi: oggi chi vede rosso vede divieti. Meglio il bianco della carta su cui il nostro santo ha appuntato come ce la siamo cavata in pandemia. Ecco la sintesi: abbiamo optato per sesso estremo e tradimenti, almeno la metà degli italiani, stando a un sondaggio di Incontri-ExtraConiugali.com. Non solo: ci siamo ritrovati ogni sera al bar Tinder, che in realtà è un’App di dating (quella con il maggior incasso al mondo e un incremento dell’8 per cento) che da ultima spiaggia è stata promossa a necessaria. Lo è per conoscere (dal divano di casa) qualcuno, distrarsi, e tradirsi. Già. Il tema è così hot che sono appena iniziate anche le riprese di Fedeltà, serie originale italiana di Netflix ispirata al libro di Marco Missiroli ... Leggi su iodonna (Di domenica 14 febbraio 2021) San Valentino ha l’aspetto del putto trasandato, quest’anno. “Dove vuoi festeggiare ora che le date sembrano tutte uguali”, ha concluso. A cena a casa e niente cuori rossi: oggi chi vede rosso vede divieti. Meglio il bianco della carta su cui il nostro santo ha appuntato come ce la siamo cavata in pandemia. Ecco la sintesi: abbiamo optato per sesso estremo e tradimenti, almeno la metà degli italiani, stando a un sondaggio di Incontri-ExtraConiugali.com. Non solo: ci siamo ritrovati ogni sera al bar Tinder, che in realtà è un’App di dating (quella con il maggior incasso al mondo e un incremento dell’8 per cento) che da ultima spiaggia è stata promossa a necessaria. Lo è per conoscere (dal divano di casa) qualcuno, distrarsi, e tradirsi. Già. Il tema è così hot che sono appena iniziate anche le riprese di Fedeltà, serie originale italiana di Netflix ispirata al libro di Marco Missiroli ...

ComuneRE : Trova una persona che ti guardi come a #ReggioEmilia guardiamo l'erbazzone. Che sia tradizionale, montanaro, vegan… - RaiUno : Un assaggio della serata... @_GigiDAlessio_ e con lui tanti altri ospiti per celebrare l'amore con la musica! ?? Non… - OndeFunky : Forse è proprio vero che il dolore definisce le passioni e migliora chi non si fa travolgere. E' stato interessante… - castellidicarte : RT @infotommizorzi: “Auri, sai quanto san valentino non sia mai stata la mia festa e solitamente oggi ti avrei chiamata per raccontarti del… - DaniRagno : RT @ComuneRE: Trova una persona che ti guardi come a #ReggioEmilia guardiamo l'erbazzone. Che sia tradizionale, montanaro, vegano non c'è… -

Ultime Notizie dalla rete : L’amore non Governo Draghi, ultime news: lista dei ministri quasi pronta. Si attende la salita al Quirinale Corriere della Sera