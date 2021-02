L' 'altro' Bastoni: mancato ingegnere e mezzala in C, oggi fa gol in A da terzino (Di domenica 14 febbraio 2021) Non c'è il Guggenheim ma sembra Bilbao: l'assonanza è nel pallone. Perché il Picco è un po' come il San Mamés, cresce 'spezzini' e li rende grandi, come fa l'Athletic coi niños baschi del Casco Viejo. ... Leggi su gazzetta (Di domenica 14 febbraio 2021) Non c'è il Guggenheim ma sembra Bilbao: l'assonanza è nel pallone. Perché il Picco è un po' come il San Mamés, cresce 'spezzini' e li rende grandi, come fa l'Athletic coi niños baschi del Casco Viejo. ...

scommesse_it : L' 'altro' Bastoni: mancato ingegnere e mezzala in C, oggi fa gol in A da terzino - sportli26181512 : L' 'altro' Bastoni: mancato ingegnere e mezzala in C, oggi fa gol in A da terzino: L' 'altro' Bastoni: mancato inge… - MicheleN967 : @pap1pap E tra l'altro secondo me piacerebbe molto a Conte se rimane. Difensore che sa usare molto bene i piedi. Ab… - Michaela_1318 : #SpeziaMilan ma quindi il Bastoni che sa giocare è questo qui, no quell'altro! - Pierf2210 : @Giulio_Nosotti Calderoni, Bastoni, chi altro ricordate ????? -