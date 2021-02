Insigne festeggia i 100 gol sui social: “Con questa maglia per un napoletano è una gioia speciale” (Di domenica 14 febbraio 2021) Lorenzo Insigne ha raggiunto quota 100 gol con il Napoli col rigore di ieri segnato alla Juventus. Il numero 24 azzurro ha celebrato così questo traguardo su Instagram: “Una serata unica, segnare 100 gol è una emozione unica perché ci sono arrivato con la maglia della mia squadra del cuore. Per un napoletano è una gioia speciale e voglio dedicarla ai tifosi ed a mia moglie per il giorno di San Valentino”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo Insigne (@lorInsigneofficial) Foto: Twitter personale Insigne L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 febbraio 2021) Lorenzoha raggiunto quota 100 gol con il Napoli col rigore di ieri segnato alla Juventus. Il numero 24 azzurro ha celebrato così questo traguardo su Instagram: “Una serata unica, segnare 100 gol è una emozione unica perché ci sono arrivato con ladella mia squadra del cuore. Per unè unae voglio dedicarla ai tifosi ed a mia moglie per il giorno di San Valentino”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lorenzo(@lorofficial) Foto: Twitter personaleL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

