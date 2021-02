Il Real Madrid vince ancora. Carvajal ko: niente Atalanta (Di domenica 14 febbraio 2021) Madrid (SPAGNA) - Dopo aver avuto la meglio sull' Huesca , lo scorso fine settimana, e sul Getafe , martedì, il Real si ripete anche nella sfida dell'Alfredo Di Stefano con un grigio Valencia , che ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 14 febbraio 2021)(SPAGNA) - Dopo aver avuto la meglio sull' Huesca , lo scorso fine settimana, e sul Getafe , martedì, ilsi ripete anche nella sfida dell'Alfredo Di Stefano con un grigio Valencia , che ...

pisto_gol : Bisogna fare i complimenti all’Atalanta, che con un monte ingaggi di 45mln€ conquista la finale di Coppa Italia, è… - miguelitocope : Once del Real Madrid @tjcope : Courtois; Mendy, Varane, Nacho, Marcelo (c); Casemiro, Modric, Asensio; Marvin, Benzema y Vinicius. - Fprime86 : RT @SkySport: REAL MADRID-VALENCIA 2-0 Risultato finale ? ? #Benzema (12') ? #Kroos (42') ? Liga - 23^ Giornata ? #SkySport #Liga #RealVale… - sportli26181512 : Il Real Madrid vince ancora. Carvajal ko: niente Atalanta: Terzo successo nel giro di sette giorni per i blancos, c… - CornerKickBlog : Real Madrid sul velluto contro il Valencia: Benzema e Kroos portano i galacticos a -5 dalla vetta -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Il Real Madrid vince ancora. Carvajal ko: niente Atalanta

MADRID (SPAGNA) - Dopo aver avuto la meglio sull' Huesca , lo scorso fine settimana, e sul Getafe , martedì, il Real si ripete anche nella sfida dell'Alfredo Di Stefano con un grigio Valencia , che ...

Benzema - Kroos stendono il Valencia: scossa Real, Atletico e... Atalanta sono avvisate

Pomeriggio tranquillo per il Madrid, e la terza vittoria consecutiva fa pensare a una mini - serie positiva, merce rara per i Blancos 20 - 21. Nella penultima uscita prima di andare a Bergamo a sfidare l'Atalanta la squadra di ...

Real Madrid in emergenza: infortunio per Carvajal, Atalanta a rischio Goal.com Gasperini: "Gara decisa da giocata eccezionale di Muriel"

Giampiero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa. Partita decisa nel finale, giusto così? "Era una partita incanalata sul pareggio, risolta da ...

Highlights e gol Real Madrid-Valencia 2-0: Liga 2020/2021 (VIDEO)

Gli highlights con le azioni salienti di Real Madrid-Valencia, match valevole per la ventitreesima giornata della Liga spagnola 2020-21. A Valdebebas le merengues si liberano agevolmente della pratica ...

(SPAGNA) - Dopo aver avuto la meglio sull' Huesca , lo scorso fine settimana, e sul Getafe , martedì, ilsi ripete anche nella sfida dell'Alfredo Di Stefano con un grigio Valencia , che ...Pomeriggio tranquillo per il, e la terza vittoria consecutiva fa pensare a una mini - serie positiva, merce rara per i Blancos 20 - 21. Nella penultima uscita prima di andare a Bergamo a sfidare l'Atalanta la squadra di ...Giampiero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa. Partita decisa nel finale, giusto così? "Era una partita incanalata sul pareggio, risolta da ...Gli highlights con le azioni salienti di Real Madrid-Valencia, match valevole per la ventitreesima giornata della Liga spagnola 2020-21. A Valdebebas le merengues si liberano agevolmente della pratica ...