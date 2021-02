Il governo Draghi fa bene a destra | Meloni | Salvini e Berlusconi salgono nel gradimento

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - fattoquotidiano : Governo, Conte passa la campanella a Draghi. Fatto fuori da una manovra di palazzo, esce tra gli applausi dei dipen… - matteorenzi : Buon lavoro al governo Draghi. Qui la mia enews di oggi - a70199617 : RT @fattoquotidiano: Isolati, scartati, messi all’angolo. Sono gli sconfitti del governo Draghi. Tutti (o quasi) i partiti sono rimasti del… - Paola57305387 : RT @ZioKlint: A proposito, notato che il Governo Draghi evidenzia quanto grande fosse la stronzata che 'se andiamo a votare ci troviamo la… -

Grandi benefici per il Centrodestra dopo l'istituzione del nuovo. Il nuovo premier è anche il leader con il gradimento più alto al 61% e guadagna lo 0,8% rispetto alla settimana scorsa. Segue Giorgia Meloni al 38,8%, in salita dell'1%, e a completare ...Il segretario Nicola Zingaretti pochi giorni fa, nel corso della Direzione del partito, ha sottolineato che ' il successo della formazione deldipende di nuovo dall'alleanza politica ...Con l'insediamento del nuovo governo Draghi, scrive Possetti, “restano aperte due questioni per noi fondamentali: il dossier Autostrade, che attende una soluzione consona all'immane tragedia avvenuta, ...Primo Consiglio dei ministri per il neo premier che insiste sulla necessità di puntare sulle urgenze, sanità e lavoro ...