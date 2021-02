"I videogiochi? Non sono (ancora) un mondo per donne" (Di domenica 14 febbraio 2021) Kurolily, fa la streamer su Twitch. Il vero nome è Sara Stefanizzi e ha parlato di sessismo in questo settore con il suo pubblico apertamente Leggi su repubblica (Di domenica 14 febbraio 2021) Kurolily, fa la streamer su Twitch. Il vero nome è Sara Stefanizzi e ha parlato di sessismo in questo settore con il suo pubblico apertamente

BoopLucy : RT @tartaruga20201: @ValdanoMarco @graziosafuriosa Hai fatto centro. Basta guardare cosa non è stato tolto tabacchi, videogiochi, alcool, s… - xtremehardware : È ormai diventata tradizione durante San Valentino fare un dono alla persona che si ama e quale miglior regalo se n… - spaziogames : Un buon #SanValentino anche dall'industria dei videogiochi! - brema82 : RT @IGNitalia: L'amore nei videogiochi non è sempre credibile e a volte sembra frutto di numerini, o viene visto come una ricompensa. Non s… - IGNitalia : L'amore nei videogiochi non è sempre credibile e a volte sembra frutto di numerini, o viene visto come una ricompen… -