Governo Draghi, donne Pd contro Zingaretti: «Il contentino delle sottosegretarie non basta». E gli uomini dem scelgono il silenzio (Di lunedì 15 febbraio 2021) La rabbia delle dem non si placa. Dopo l’esclusione della componente femminile del Pd dalla compagine dei ministri del Governo Draghi, le donne del partito chiedono a gran voce che il tema si affronti seriamente. Da venerdì sera, molte parlamentari ed esponenti Pd hanno posto alla direzione la questione della disparità di ruoli ma anche di rilevanza politica nel partito stesso. Sembrerebbe che Zingaretti voglia correre ai ripari dando alle donne qualche incarico, magari come sottosegretarie. Cecilia D’Elia: «Bisogna chiedersi perché le figure apicali del partito democratico sono tutte maschili» Il problema, però, non è il «risarcimento», dice la portavoce delle conferenza delle donne dem Cecilia D’Elia che, ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 febbraio 2021) La rabbiadem non si placa. Dopo l’esclusione della componente femminile del Pd dalla compagine dei ministri del, ledel partito chiedono a gran voce che il tema si affronti seriamente. Da venerdì sera, molte parlamentari ed esponenti Pd hanno posto alla direzione la questione della disparità di ruoli ma anche di rilevanza politica nel partito stesso. Sembrerebbe chevoglia correre ai ripari dando allequalche incarico, magari come. Cecilia D’Elia: «Bisogna chiedersi perché le figure apicali del partito democratico sono tutte maschili» Il problema, però, non è il «risarcimento», dice la portavoceconferenzadem Cecilia D’Elia che, ...

CarloCalenda : Per chi si lamenta dei componenti politici del governo: rispecchiano i gruppi parlamentari, non ce li ha messi Draghi ma noi, con il voto. - SkyTG24 : Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha anche dato un'indicazione ai suoi ministri riuniti per la prima volta i… - petergomezblog : Cerno (Pd): “Governo Draghi di destra, un po’ Bce un po’ Etruria. Questi i migliori? Meglio i normali: più dignitos… - deny_denyca23 : Il Covid travolge lo sci, vince la linea del Cts: il ministro Speranza rinvia la ripartenza al 5 marzo. Ma il gover… - CarloneDaniela : RT @cappello_di: Caro Beppe mi sà che quando hai detto e ti ho anche applaudito, di dire al treno che eri passato... Dicevi bene... Sei pr… -