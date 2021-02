Gotti: “Llorente? Si sta impegnando ma è lontano dalla condizione ottimale” (Di domenica 14 febbraio 2021) Il tecnico dell’Udinese, Ivan Gotti, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma all’Olimpico “Di fronte c’era un’ottima Roma, è stata agevolata dal fatto che alla prima azione hanno trovato gol. Noi poi non eravamo in grado di legare le due fasi di gioco. Con due o tre passaggi loro si trovavano nella nostra area. Il rigore era un po’ così, ma nel secondo tempo abbiamo provato a guadagnarci metro su metro e siamo andati vicini a segnare. Se Deulofeu avesse segnato gli ultimi minuti sarebbero stati diversi”. L’assenza di Pereyra l’avete sentita? “Può essere. Sicuramente è importante per noi e ci da gestione delle partite. Però non deve essere un alibi”. Come ha trovato Llorente? “Solo il campo ci potrà dire le cose come stanno. Il ragazzo si sta impegnando in settimana ma è lontano ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 14 febbraio 2021) Il tecnico dell’Udinese, Ivan, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma all’Olimpico “Di fronte c’era un’ottima Roma, è stata agevolata dal fatto che alla prima azione hanno trovato gol. Noi poi non eravamo in grado di legare le due fasi di gioco. Con due o tre passaggi loro si trovavano nella nostra area. Il rigore era un po’ così, ma nel secondo tempo abbiamo provato a guadagnarci metro su metro e siamo andati vicini a segnare. Se Deulofeu avesse segnato gli ultimi minuti sarebbero stati diversi”. L’assenza di Pereyra l’avete sentita? “Può essere. Sicuramente è importante per noi e ci da gestione delle partite. Però non deve essere un alibi”. Come ha trovato? “Solo il campo ci potrà dire le cose come stanno. Il ragazzo si stain settimana ma è...

