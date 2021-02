Gli diagnosticano una malattia rara | lui la studia e viene premiato

(Di domenica 14 febbraio 2021) AGI - “Sei affetto da Acalasia Esofagea”. E' questa la 'sentenza' medica che un giovane laureato in Ingegneria e Scienze Informatiche presso il Campus di Cesena dell'Università di Bologna e ora dottorando del Dipartimento di Informatica – Scienze e Ingegneria, Giacomo Frisoni, si è visto ricevere qualche anno fa. Unache non tutti conoscono e definita comein cui le contrazioni ritmiche dell'esofago (dette peristalsi) sono assenti o compromesse. È proprio per questa ragione che il ragazzo, classe 1995, ha avviato un lavoro di studio e di analisioggi a livello nazionale. “Ho scoperto di essere affetto da unagenetica – racconta Frisoni – mentre frequentavo la triennale. Il punto è che quando ricevi una diagnosi di unai medici ti parlano ...

Giacomo Frisoni, giovane laureato in Ingegneria e Scienze Informatiche presso il Campus di Cesena dell'Università di Bologna e ora dottorando del Dipartimento di Informatica, ha avviato un lavoro di s ...