Gattuso | pace con De Laurentiis | forse resta a Napoli anche la prossima stagione

MCriscitiello : Alcune partite le ha cannate, altre le ha giocate senza molti titolari in una rosa senza grandi alternative nei tre… - sportli26181512 : De Laurentiis e Gattuso, prove di pace: la stretta di mano negli spogliatoi dopo il successo sulla Juve: Pace, alme… - Mediagol : Napoli, un nuovo inizio per Gattuso: dal successo con la Juventus alla pace con De Laurentis. La situazione… - Pall_Gonfiato : #Napoli, pace fatta tra #DeLaurentiis e #Gattuso dopo la vittoria contro la Juventus: 'Bravi tutti' - CalcioNapoli24 : -

Ultime Notizie dalla rete : Gattuso pace

..., almeno per il momento. La preziosissima vittoria di misura del Napoli sulla Juventus , che rilancia le ambizioni in chiave Champions League e restituisce solidità alla posizione di Rino...Poco conta per lui che l'utilizzo del termine, secondo quanto stabilito da un giudice didi ..., Maradona e San Gennaro: 'È morto ma non morirà mai' Imprenditore e scrittore, Terrone è ...L'edizione odierna di Tuttosport scrive della pace fatta tra il tecnico Gennaro Gattuso ed il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Con la vittoria ...E il rammarico è persino doppio perché sarebbe stata un’ottima occasione per ridurre da sette a quattro i punti di distacco, e con una partita ancora da recuperare' Già perché i giocatori di Andrea Pi ...