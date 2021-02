BASTONI, LA PRIMA VOLTA È DA URLO (Di domenica 14 febbraio 2021) Lo Spezia agli americani, certamente, visto l’acquisizione della società ligure da parte della famiglia Platek. Ma ieri sera si può dire, lo Spezia agli spezzini. Ebbene si, la matricola terribile ligure ieri ha travolto senza appello la capolista Milan, un 2-0 firmato BASTONI e Maggiore, appunto, due spezzini doc, aquilotti nel cuore. Simone BASTONI ieri sera con il Milan ha timbrato il suo primo storico gol in Serie A: e che gol! Un sinistro di PRIMA intenzione che s è appoggiato al palo e ha battuto Donnarumma, dopo un passaggio corto su calcio di punizione. Un gol stupendo e importante, che ha certificato il successo dello Spezia sulla capolista Milan, uno Spezia che aveva raccolto solo 4 punti in casa in stagione PRIMA della sfida ai rossoneri. La PRIMA gioia in Serie A per Simone ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 14 febbraio 2021) Lo Spezia agli americani, certamente, visto l’acquisizione della società ligure da parte della famiglia Platek. Ma ieri sera si può dire, lo Spezia agli spezzini. Ebbene si, la matricola terribile ligure ieri ha travolto senza appello la capolista Milan, un 2-0 firmatoe Maggiore, appunto, due spezzini doc, aquilotti nel cuore. Simoneieri sera con il Milan ha timbrato il suo primo storico gol in Serie A: e che gol! Un sinistro diintenzione che s è appoggiato al palo e ha battuto Donnarumma, dopo un passaggio corto su calcio di punizione. Un gol stupendo e importante, che ha certificato il successo dello Spezia sulla capolista Milan, uno Spezia che aveva raccolto solo 4 punti in casa in stagionedella sfida ai rossoneri. Lagioia in Serie A per Simone ...

SteveWells94 : Mi sono sognato che Agudelo era Messi, Saponara sembrava Zidane e Bastoni dominava come Maldini. E non mi sono anc… - josedema : @_SimoTarantino @FabRavezzani Aggiungi bastoni esordiente e Borja prima riserva - totofaz : @sergiogali5 @deliux9 @lunastark81 Per me linee di passaggio in prima battuta (quindi va bene anche Eriksen) ma Bas… - basco_2001 : @OfficialDuivel Ci ho pensato pure io, prima del derby di ritorno poi perdemmo a Palermo. Rovesciata di Ibra contro… - Burla10700554 : Spezia Dream Team: steso per 2-0 il Milan capolista, a segno per la prima volta in A Maggiore e Simone Bastoni… -

Ultime Notizie dalla rete : BASTONI PRIMA Simone Bastoni, chi è il terzino dello Spezia che ha punito il Milan

Ed è subito Washington Post: "Spezia special"

BASTONI, LA PRIMA VOLTA È DA URLO alfredopedulla.com Simone Bastoni, chi è il terzino dello Spezia che ha punito il Milan

Napoli su Bastoni dello Spezia: primi sondaggi, ha solo un anno di contratto [ESCLUSIVA]

Il Napoli, nel frattempo, ha iniziato il suo giro perlustrativo Calciomercato Napoli - Anche il Napoli calcio si iscrive ufficialmente alla corsa per Simone Bastoni. Se non dovesse esserci l'intesa pe ...

