Australian Open 2021, programma 15 febbraio: orari, tv, ordine di gioco, streaming (Di domenica 14 febbraio 2021) Il programma di domani, lunedì 15 febbraio, prevede otto match di singolare tra uomini e donne: l’ordine di gioco degli Australian Open 2021 di tennis vedrà protagonisti la parte bassa del tabellone maschile e quella alta del femminile. Per l’Italia saranno in campo Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Tutti gli Australian Open 2021 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport (1 e 2), mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo degli Australian Open ... Leggi su oasport (Di domenica 14 febbraio 2021) Ildi domani, lunedì 15, prevede otto match di singolare tra uomini e donne: l’dideglidi tennis vedrà protagonisti la parte bassa del tabellone maschile e quella alta del femminile. Per l’Italia saranno in campo Fabio Fognini e Matteo Berrettini. Tutti gliverranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport (1 e 2), mentre la direttaverrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito ilcompleto degli...

Serena vince la battaglia con Sabalenka: rivivi il match in 3 Australian Open Serena vince la battaglia con Sabalenka: rivivi il match in 3 32 MINUTI FA Williams e Sabalenka sono protagoniste di un ...

Australian Open 2021: order of play e programmazione tv del Day 7

Il match del giorno D. Thiem 3 v G. Dimitrov 18 Australian Open Il Day 5 dell Australian Open in 10 momenti IERI A 17:43 Uno gioca il rovescio migliore del circuito, l altro tira tutto in corsa. Ci aspettiamo un tennis grandioso e, per quanto ogni ...

Djokovic e Thiem, che fatica Covid: torneo a porte chiuse

Il serbo e l'austriaco costretti al quinto set da Fritz e Kyrgios. Errani eliminata Le autorità chiudono al pubblico per cinque giorni per la variante inglese ...

