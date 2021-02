__Naglfar : Vaccino brianzolo al test in ospedale -

Il plus delRottapharm - Takis sta anche nel fatto che il Dna è economico, non ha bisogno di complesse formulazioni, può essere prodotto in larga scala e non ha necessità della catena del ...... in sostituzione di un altro 'azzurro', ilFabrizio Sala. La goccia che ha fatto ... non erano stati fatti rientrare dalle ferie per somministrare qualcheanti Covid in più. L'uscita (...Monza, 13 febbraio 2021 - Il primo marzo parte lo studio clinico del vaccino anti-Covid di Rottapharm Biotech e Takis. Dopo aver ottenuto l’autorizzazione dell’Agenzia italian ...quello messo a punto dalla Takis in collaborazione con Rottapharm. All’ospedale San Gerardo di Monza partirà il 1 marzo la sperimentazione clinica. “Non sarà ancora primavera, ma sarà comunque l’inizi ...