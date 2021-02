Vaccino anti Covid 19 per ultra 80enni: oggi il via alla Mostra d’Oltremare (Di sabato 13 febbraio 2021) Vaccino anti Covid 19 alla Mostra d’Oltremare di Napoli: iniziata la somministrazione delle dosi Pfizer e Moderna per i primi 1000 over 80. Da oggi, sabato 13 febbraio, è partita alla Mostra d’Oltremare di Napoli la campagna di vaccinazione anti Covid 19 per i cittadini over 80. Nei 15 box allestiti presso gli spazi della Leggi su 2anews (Di sabato 13 febbraio 2021)19di Napoli: iniziata la somministrazione delle dosi Pfizer e Moderna per i primi 1000 over 80. Da, sabato 13 febbraio, è partitadi Napoli la campagna di vaccinazione19 per i cittadini over 80. Nei 15 box allestiti presso gli spazi della

Corriere : Vaccino, Asl di La Spezia inserisce gli omosessuali tra i soggetti con comportamenti ... - tvsvizzera : Il #vaccino anti-#Covid obbligatorio lede i #diritti fondamentali. In #Svizzera, la Commissione nazionale d'#etica… - lanotiziaweb : Ultimo avviso per la prenotazione al vaccino anti Covid per gli Odontoiatri e Osa - RfAnimus : RT @SgrazX: VACCINO: E ALLA FINE, TRIONFA #CUBA È ufficiale: le prime 150.000 dosi di #Soberana02 sono pronte. Dopo mesi di attacchi, misti… - RiccardoStracu1 : RT @SgrazX: VACCINO: E ALLA FINE, TRIONFA #CUBA È ufficiale: le prime 150.000 dosi di #Soberana02 sono pronte. Dopo mesi di attacchi, misti… -