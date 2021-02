Udinese | Gotti | «La Roma è una grande squadra | Makengo crescerà»

(Di sabato 13 febbraio 2021) Le parole in conferenza stampa del tecnico dell’Lucaha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con laIl tecnico dell’Lucaha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con la. Ecco le sue parole raccolte dal sito ufficiale dellabianconera. SALTO DI QUALITA’ – «Ogni partita mette in discussione questo principio. Con lasicuramente non sarà una gara facile, ha vinto contro tutte le avversarie della parte destra della classifica. Il livello con cui ci confronteremo domani potrà farci capire qualcosa in più».– «È difficile prevedere a priori la direzione che prenderà la gara. Laè unacomposta da giocatori ...

LE SCELTE DISolito 3 - 5 - 2 per Lucain Roma: il tecnico deve sciogliere qualche nodo, per esempio in difesa dove Bonifazi parte in vantaggio su Rodrigo Becao (sembrano invece ...Tantissime le assenze perche oltre a Forestieri , Jajalo e Pussetto perde per infortunio ... A completare il 3 - 5 - 2 dell'ci sarà il tandem d'attacco formato da Deulofeu e Llorente . ...Le parole in conferenza stampa del tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con la Roma Il tecnico dell’Udinese Luca Gotti ha parlato in conferenza ...La sconfitta dello scorso anno convinse Fonseca a cambiar tutto. Perso Lasagna, a segno a luglio all'Olimpico, il nemico pubblico resta sempre l'argentino ...