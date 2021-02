Star Trek | Bryan Fuller parla di Voyager e snobbismo

(Di sabato 13 febbraio 2021), il prolifico scrittore televisivo ha iniziato con: Deep Space Nine e ha continuato a lavorare a diversi altri progetti, nonché a serie popolari come Hannibal, Heroes e American Gods.ha co-creato: Discovery, che ha riportato il franchise in TV dopo una lunga assenza. Conosce decisamentee come funziona il suo universo.cosa ha detto dei suoi inizi? In una recente intervista sul podcast Postmortem con Rick Garris,ha aperto i suoi numerosi tentativi di inviare sceneggiature agli spettacoli di In una recente intervista sul podcast Postmortem con Rick Garris,ha ...

Freek_is_chic : RT @DelgeIl: @__Dan96 Io seguo dan96 1 che segno sei? 2 ho la candida 3 io sono astemio 4 ho votato salvini 5 sono novax 6 vuoi un bambino… - LadyBlackBird88 : Mia sorella manda un vocale dove canticchia un motivetto e chiede aiuto a me e mio fratello, perché non ricorda se… - istraccu : @Alessan40427338 @ZZiliani Minchia che viaggioni che ti fai. La partita è su sky eh. Togli il dvd di star trek. - neverjmind : rivediamoci star trek - CrazyRaven14 : Carisimm* ragazz* di @PrimeVideoIT. Ho fallito la mia missione. Ho finito Star Trek. Cosa guardo ora?! -

Ultime Notizie dalla rete : Star Trek

Wired Italia

La data è il 10 - 03 - 3001 e sembra una data astrale modelloper quanto è lontana. Chi crede nella numerologia attribuisce a ogni cifra un significo mistico. Il 2 tende a indicare ...Negli Usa partì la saga dima a metà dicembre moriva il più grande creatore di fiabe dopo Esopo, La Fontaine e i Fratelli Grimm, e cioè il creatore di Mickey Mouse e Donald Duck, due ...Per il terzo giorno consecutivo, Giulio Ciccone è stato protagonista sulle strade del Tour de Provence. «Quello di oggi è stato un vero test in corsa, sia per la salita che abbiamo affrontato sia per ...La premessa è necessaria: non mi intendo di calcio, non mi intendo di diritti televisivi del calcio, quindi non parlo a ragion veduta. Ma mi interessa molto quello che sta accadendo in questi giorni a ...