Spezia | Bastoni | “Abbiamo fatto la partita perfetta Se giochiamo sempre così…”

(Di sabato 13 febbraio 2021) Losorprende il Milan e fa malissimo ai rossoneri. La formazione ligure si impone per 2-0 grazie alle reti di Maggiore e Simone. Quest'ultimo, autore di una perla di rara bellezza, ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match: "preparato la gara cercando di non farli giocare perché altrimenti sarebbe stato complicato.la. Houn gol di quelli che si sognano da bambini.una grande. Sono contento per tutti. Se continuiamo a giocare così bene, possiamo toglierci grandi soddisfazioni". ITA Sport Press.

Commenta per primo- Milan 2 - 0 (primo tempo 0 - 0) Marcatore: 11' st Maggiore, 22' stAssist: 11' st Estevez, 22' st Estevez(4 - 3 - 3): Provedel, Vignali, Ismajli, Erlic,, Estevez, Ricci, Maggiore (37' st Acampora), Gyasi , Saponara, Agudelo. All. Italiano. ...LE FORMAZIONI(4 - 3 - 3): Provedel; Vignali, Erlic, Ismajli,S.; Estevez, Ricci, Maggiore; Saponara, Agudelo, Gyasi. All. Italiano MILAN (4 - 2 - 3 - 1): Donnarumma G.; Dalot, Kjaer, ...Il terzino dello Spezia Simone Bastoni è stato intervistato da DAZN al termine del match contro il Milan: Come si mette in difficoltà il Milan? “Siamo stati alti e ...Maggiore prima, Bastoni poi. La sconfitta è servita ... Il sostituto Leao e Ibra lì davanti la palla non l’hanno praticamente mai vista. Il 2-0 finale dello Spezia è clamoroso se si considera il ...