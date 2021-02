Sci alpino, Dominik Paris al comando nell’ultima prova di discesa dei Mondiali. Bene Schieder e Marsaglia (Di sabato 13 febbraio 2021) Dominik Paris ha fatto segnare il miglior tempo nella seconda prova cronometrata della discesa dei Campionati Mondiali di Cortina d’Ampezzo 2021. Una conferma del suo ottimo stato di forma e che domani “Domme” punterà al gradino più alto del podio, senza mezzi termini. L’altoatesino ha domato la “Vertigine” (che vede una tracciatura da superG in molti punti) con il tempo di 1:39.57 migliorando l’andamento di ieri, pennellando in curva e lasciando sfogare gli sci nei tratti più veloci. Se ieri per un errore aveva saltato una porta, oggi è risultato impeccabile, anzi dando la sensazione di rallentare in alcuni tratti. L’altoatesino non è stato l’unico a nascondersi in alcuni frangenti di questo secondo allenamento. Tra questi anche Christof Innerhofer, che nel tratto finale si è palesemente rialzato, ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021)ha fatto segnare il miglior tempo nella secondacronometrata delladei Campionatidi Cortina d’Ampezzo 2021. Una conferma del suo ottimo stato di forma e che domani “Domme” punterà al gradino più alto del podio, senza mezzi termini. L’altoatesino ha domato la “Vertigine” (che vede una tracciatura da superG in molti punti) con il tempo di 1:39.57 migliorando l’andamento di ieri, pennellando in curva e lasciando sfogare gli sci nei tratti più veloci. Se ieri per un errore aveva saltato una porta, oggi è risultato impeccabile, anzi dando la sensazione di rallentare in alcuni tratti. L’altoatesino non è stato l’unico a nascondersi in alcuni frangenti di questo secondo allenamento. Tra questi anche Christof Innerhofer, che nel tratto finale si è palesemente rialzato, ...

