Pompei, scuola in Dad fino al 20 febbraio: chiuse molte piazze per il Carnevale (Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL'Unità di Crisi Regionale ha inserito Pompei nelle città di fascia rossa, in cui la curva epidemiologica nella platea scolastica è in crescita. Per questo, considerati i dati dei contagi comunicati dall'Asl, e le raccomandazioni regionali, l'amministrazione comunale ha deciso di prorogare la chiusura di tutte le scuole cittadine per un'altra settimana. Didattica a distanza, quindi, fino a domenica 21 febbraio. Le lezioni in presenza dovrebbero riprendere lunedì 22. "Non è mai semplice prendere una decisione del genere, che penalizza soprattutto i bambini – ha spiegato il primo cittadino Carmine Lo Sapio – Non lo facciamo mai a cuor leggero, lo facciamo per tutelare la salute pubblica ed evitare che il contagio dilaghi ulteriormente. Purtroppo, i dati che ci arrivano dall'Asl non sono rincuoranti.

