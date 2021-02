Perugia, Atanasijevic annuncia l'addio. Va a Piacenza? (Di sabato 13 febbraio 2021) Otto anni d'amore finiti con un post su Instagram dell'agenzia di procura che lo segue. Aleksandar Atanasijevic non ha rinnovato il contratto con Perugia dopo la sua prima stagione da capitano. Andrà ... Leggi su gazzetta (Di sabato 13 febbraio 2021) Otto anni d'amore finiti con un post su Instagram dell'agenzia di procura che lo segue. Aleksandarnon ha rinnovato il contratto condopo la sua prima stagione da capitano. Andrà ...

_heyhoran : Non sono tifosa di Perugia ma mi spiace tantissimo per Atanasijevic Spero comunque che rimanga a giocare in Italia - secesecs : 'La decisione era stata comunicata dallo stesso capitano al presidente Sirci in persona, dopo la Coppa Italia' Gyno… - EwaMac1 : RT @iVolleymagazine: Pallavolo Mercato – L’Agenzia Volleyball-Forever: “Atanasijevic ha deciso di non continuare con Perugia dopo questa st… - Angy_05_12 : RT @CarlottaRossi11: Pallavolo Mercato – L’Agenzia Volleyball-Forever: “Atanasijevic ha deciso di non continuare con Perugia dopo questa st… - heavydjrtysovl : RT @CarlottaRossi11: Pallavolo Mercato – L’Agenzia Volleyball-Forever: “Atanasijevic ha deciso di non continuare con Perugia dopo questa st… -

Ultime Notizie dalla rete : Perugia Atanasijevic Perugia, Atanasijevic annuncia l'addio. Va a Piacenza?

Otto anni d'amore finiti con un post su Instagram dell'agenzia di procura che lo segue. Aleksandar Atanasijevic non ha rinnovato il contratto con Perugia dopo la sua prima stagione da capitano. Andrà via il prossimo anno, destinazione ancora sconosciuta (Piacenza, dove lo accoglierebbe a braccia ...

Sir Perugia, Champions tricolore: nei quarti di finale ci sarà il derby con Leo Shoes Modena

... dopo aver ceduto nettamente 18 - 25 nel primo set Perugia domina nei successivi parziali chiusi 25 ...a quota 14 punti per Sole' che chiude con 12 e impatto nuovamente incisivo per capitan Atanasijevic ...

Perugia, Atanasijevic annuncia l'addio. Va a Piacenza? La Gazzetta dello Sport Atanasijevic addio a Perugia. Va a Piacenza?

Come anticipato qualche giorno fa: ora è ufficiale. Atanasijevic lascia Perugia pur con un anno di contratto. La decisione era stata comunicata dallo stesso capitano al presidente Sirci in persona, do ...

Pallavolo Mercato – L’Agenzia Volleyball-Forever: “Atanasijevic ha deciso di non continuare con Perugia dopo questa stagione

Ultime notizie Dopo 8 anni nella maglia di @sirsafetyperugia il migliore opposto al mondo ALEKSANDAR ATANASIJEVIC ha deciso di non continuare il suo contratto con il club dopo questa stagione … Insiem ...

Otto anni d'amore finiti con un post su Instagram dell'agenzia di procura che lo segue. Aleksandarnon ha rinnovato il contratto condopo la sua prima stagione da capitano. Andrà via il prossimo anno, destinazione ancora sconosciuta (Piacenza, dove lo accoglierebbe a braccia ...... dopo aver ceduto nettamente 18 - 25 nel primo setdomina nei successivi parziali chiusi 25 ...a quota 14 punti per Sole' che chiude con 12 e impatto nuovamente incisivo per capitan...Come anticipato qualche giorno fa: ora è ufficiale. Atanasijevic lascia Perugia pur con un anno di contratto. La decisione era stata comunicata dallo stesso capitano al presidente Sirci in persona, do ...Ultime notizie Dopo 8 anni nella maglia di @sirsafetyperugia il migliore opposto al mondo ALEKSANDAR ATANASIJEVIC ha deciso di non continuare il suo contratto con il club dopo questa stagione … Insiem ...