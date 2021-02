"Partita la fuga grillina" e Draghi resta a guardare: chi è il primo a passare al Misto, è l'effetto-Dibba? (Di sabato 13 febbraio 2021) Prima ancora delle riunioni serali che serviranno per capire che ne sarà del Movimento 5 Stelle, il deputato Giuseppe D'Ambrosio ha scelto di seguire la strada tracciata da Alessandro Di Battista, lasciando il gruppo grillino alla Camera e passando al gruppo Misto. Già negli scorsi giorni aveva annunciato la decisione di votare no sulla piattaforma Rousseau all'ingresso nel governo di “alto profilo” formato da Mario Draghi: ora, nel giorno del giuramento, è arrivata l'ufficialità dell'addio, che anticipa il terremoto interno al Movimento, dove c'è una fronda che non è disposta ad accettare l'esito della votazione su Rousseau, chiedendo addirittura che venga ripetuta a causa di un quesito ritenuto “truffaldino”. Una bella grana per Beppe Grillo, che sembrava essere riuscito a tenere uniti i 5 Stelle grazie al ministero di Transizione ecologica, che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Prima ancora delle riunioni serali che serviranno per capire che ne sarà del Movimento 5 Stelle, il deputato Giuseppe D'Ambrosio ha scelto di seguire la strada tracciata da Alessandro Di Battista, lasciando il gruppo grillino alla Camera e passando al gruppo. Già negli scorsi giorni aveva annunciato la decisione di votare no sulla piattaforma Rousseau all'ingresso nel governo di “alto profilo” formato da Mario: ora, nel giorno del giuramento, è arrivata l'ufficialità dell'addio, che anticipa il terremoto interno al Movimento, dove c'è una fronda che non è disposta ad accettare l'esito della votazione su Rousseau, chiedendo addirittura che venga ripetuta a causa di un quesito ritenuto “truffaldino”. Una bella grana per Beppe Grillo, che sembrava essere riuscito a tenere uniti i 5 Stelle grazie al ministero di Transizione ecologica, che ...

