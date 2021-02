Palermo-Bisceglie 2-1: Rocco spaventa Boscaglia, poi rosa a passo di tango! Santana, assist top per Lucca e Luperini. Commento primo tempo (Di sabato 13 febbraio 2021) Palermo che cerca ardentemente il ritorno alla vittoria per provare ad accendere una stagione fin qui fin troppo opaca.Boscaglia sorprende in sede di formazione iniziale con alcune scelte forti e inattese. Per aver ragione dell'ostico Bisceglie il tecnico rosanero opta per un 4-2-3-1 rivisitato negli interpreti con Mario Alberto Santana in campo dal primo minuto. Pelagotti tra i pali, Accardi e Crivello esterni bassi con Palazzi e Somma centrali difensivi. De Rose polo in cabina di regia ed al contempo schermo davanti la retroguardia in tandem con Luperini. Valente, Rauti e Santana a comporre il tridente alla spalle del terminale offensivo Lorenzo Lucca.Il Palermo parte con discreto piglio trascinato ... Leggi su mediagol (Di sabato 13 febbraio 2021)che cerca ardentemente il ritorno alla vittoria per provare ad accendere una stagione fin qui fin troppo opaca.sorprende in sede di formazione iniziale con alcune scelte forti e inattese. Per aver ragione dell'osticoil tecniconero opta per un 4-2-3-1 rivisitato negli interpreti con Mario Albertoin campo dalminuto. Pelagotti tra i pali, Accardi e Crivello esterni bassi con Palazzi e Somma centrali difensivi. De Rose polo in cabina di regia ed al conschermo davanti la retroguardia in tandem con. Valente, Rauti ea comporre il tridente alla spalle del terminale offensivo Lorenzo.Ilparte con discreto piglio trascinato ...

