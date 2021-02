Nuovo amore per Francesco Sarcina | più giovane di 23 anni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 13 febbraio 2021) Il frontmandelle Vibrazioni infatti è diinnamorato: della sua nuova fidanzata esi sanno tante cose ma… non il nome. E neanche come sia fatta. Evidentemente il cantante vuole proteggere il suomantenendone la privacy. Molte cose però sono già diventate di dominio pubblico perché sembra che tra i due non ci sia solo un flirt ma unvero, come lui stesso avrebbe detto agli amici: “La amo alla follia– avrebbe dichiarato secondo Oggi – perché non vede in me il personaggio, ma la persona“. Sempre secondo il settimanale,avrebbe trovato une nella sua nuova compagna una donna saggia e matura a dispetto dell’età. Quello scoppiato tra loro è stato un vero colpo di fulmine che ha ...