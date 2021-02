LA NARRATIVA DEL MAINSTREAM SULL’ASSALTO AL CAMPIDOGLIO É CROLLATA MISERAMENTE, MA IL LINCIAGGIO POLITICO NON SI FERMA (Di sabato 13 febbraio 2021) Mentre la NARRATIVA disonesta crolla intorno a loro, i principali media e politici democratici stanno cercando di tenere insieme il loro ultimo tentativo di distruggere Donald Trump, ma alcune delle bugie dette stanno diventando troppo grandi per essere scrollate di dosso.Mi viene in mente il linguaggio dei media reso popolare durante l’era Trump – parole o frasi usate con leggerezza che sono diventate onnipresenti nella discussione, come “violazione delle norme” – specialmente il termine “smascherato”. Agli occhi del MSM e dei loro controllori, Trump era un presidente che aveva bisogno di essere smascherato. Che si trattasse delle dimensioni della folla per il giorno dell’inaugurazione, della ferocia animalesca dei gang-bangers dell’MS-13 o del fatto che Haiti è “as ** ata” , qualsiasi afFERMAzione di Trump doveva essere smentita , falsa o ... Leggi su databaseitalia (Di sabato 13 febbraio 2021) Mentre ladisonesta crolla intorno a loro, i principali media e politici democratici stanno cercando di tenere insieme il loro ultimo tentativo di distruggere Donald Trump, ma alcune delle bugie dette stanno diventando troppo grandi per essere scrollate di dosso.Mi viene in mente il linguaggio dei media reso popolare durante l’era Trump – parole o frasi usate con leggerezza che sono diventate onnipresenti nella discussione, come “violazione delle norme” – specialmente il termine “smascherato”. Agli occhi del MSM e dei loro controllori, Trump era un presidente che aveva bisogno di essere smascherato. Che si trattasse delle dimensioni della folla per il giorno dell’inaugurazione, della ferocia animalesca dei gang-bangers dell’MS-13 o del fatto che Haiti è “as ** ata” , qualsiasi afzione di Trump doveva essere smentita , falsa o ...

