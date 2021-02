Juventus | Causio | «La sconfitta con l’Inter è servita»

(Di sabato 13 febbraio 2021) Francoha parlato dell’effetto che ha avuto sullalacontroFranco, ex calciatore della, in una intervista a Tuttosport ha parlato dell’effetto benefico che ha avuto sui bianconeri lain campionato contro. «È una questione di testa, non di campo. In un ambiente abituato a vincere, dopo unacome quella contro, ci si guarda negli occhi: da quel momento, infatti, la squadra ha ripreso a galoppare, con una mentalità da provinciale e una qualità da grande. Allegrismo? Sinceramente non lo vedo, ma auguro a Pirlo di ripetere il percorso di Massimiliano Allegri per quanto ha vinto in bianconero». Leggi su Calcionews24.com

canova_enrico : @MariaNerazzurra @AleCuccovillo12 Il 14 esimo la juventus la vinto nel 1972 CARMIGNANI, SPINOSI, MORINI, SALVADORE,… - Passate97882735 : I 50 nomi che sono diventate stelle come simbolo nel nuovo Stadio della Juventus. Anastasi, Baggio, Benetti, Bette… - sp1873 : RT @facciacalcio: Franco Causio e Falcao durante una sfida tra Juventus e Roma - Amrjuve1m : RT @facciacalcio: Franco Causio e Falcao durante una sfida tra Juventus e Roma - ChesteTrocola : RT @facciacalcio: Franco Causio e Falcao durante una sfida tra Juventus e Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Causio

Calcio News 24

Francoha parlato dell'effetto che ha avuto sullala sconfitta contro l'Inter Franco, ex calciatore della, in una intervista a Tuttosport ha parlato dell'effetto benefico che ha avuto sui bianconeri la sconfitta in campionato contro l'Inter. "È una questione di testa, ......e Tardelli , quest'ultimo pure lui come allenatore) meno comprensibile è il desiderio di ... La storia dellaè anche la vostra storia.Franco Causio ha parlato dell’effetto che ha avuto sulla Juventus la sconfitta contro l’Inter Franco Causio, ex calciatore della Juventus, in una intervista a Tuttosport ha parlato dell’effetto benefi ...Quanto ha dato fastidio il dito medio di Conte agli juventini? Moltissimo. Forse da un bel po' di tempo non aspettavano altro per potergli appioppare pure loro ...