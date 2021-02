Insigne | ' Anche in 10 abbiamo lottato compatti Il gol? Per mia moglie'

simo07pado : @realvarriale @sscnapoli @juventusfc @Lor_Insigne @Pirlo_official Parla anche quando perdi pagliaccio ?????? - vincenzino613 : @scottotweet Devo dire che il Lorenzo Insigne trequartista (anche per il futuro) è un'idea che non mi dispiace affa… - enrico_pennino : La @sscnapoli ha fatto la @juventusfc compattandosi nelle difficoltà. Mi fa piacere per Gattuso anche se, prima o p… - finoallafine221 : @realvarriale @sscnapoli @juventusfc @Lor_Insigne @Pirlo_official Sei sopravvissuto anche alla caduta del governo.… - DinoTroccoli : @realvarriale @sscnapoli @juventusfc @Lor_Insigne @Pirlo_official Spero che il nuovo governo faccia pulizia anche i… -

Ultime Notizie dalla rete : Insigne Anche

... pur avendo due esterni molto offensivi come Lozano e Politano e conal fianco di Osimhen. Gattuso aveva scelto (ma vi era statoindotto dalle tante assenze) una formazione molto ...'100 gol in azzurro? Da napoletano sono orgoglioso' vedi, 100 gol col Napoli e una dedica speciale Gol dal doppio significato per. Oltre a regalare i tre punti al Napoli, per l'...6,5 Insigne Torna sul dischetto, come deve fare un capitano, e rompe la maledizione. Qualche altra scelta al tiro poteva essere gestita meglio. 6,5 Lozano Tanto movimento, anche in copertura: mette ...MERET 7: si ritrova catapultato nella partita per l'infortunio di Ospina nel riscaldamento, ma non per nulla rimpiangere il collega. Tre salvataggi ...