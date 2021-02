Grande Fratello Vip: chi è uscito ieri sera, chi è in nomination e chi è il terzo finalista (Di sabato 13 febbraio 2021) La finale del Grande Fratello Vip si avvicina e gli animi nella casa si fanno sempre più accesi. Quella di ieri sera è stata una puntata, come tutte d’altra parte, all’insegna del divertimento, della leggerezza, ma anche delle grandi emozioni. Andrea Zenga – insieme a suo Fratello Nicolò – ha incontrato il padre Walter: tra loro tre il rapporto, sempre contrastato, ora sembra si stia piano piano riprendendo. Samantha De Grenet ha rivisto sua sorella e Pierpaolo ha avuto modo di parlare con l’ex fidanzata e madre di suo figlio, Ariadna Romero. Ma non sono mancate le polemiche: prima lo scontro tra Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta, poi l’eliminazione a sorpresa proprio di quest’ultima. Grande Fratello Vip: chi è uscito ieri ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 febbraio 2021) La finale delVip si avvicina e gli animi nella casa si fanno sempre più accesi. Quella diè stata una puntata, come tutte d’altra parte, all’insegna del divertimento, della leggerezza, ma anche delle grandi emozioni. Andrea Zenga – insieme a suoNicolò – ha incontrato il padre Walter: tra loro tre il rapporto, sempre contrastato, ora sembra si stia piano piano riprendendo. Samantha De Grenet ha rivisto sua sorella e Pierpaolo ha avuto modo di parlare con l’ex fidanzata e madre di suo figlio, Ariadna Romero. Ma non sono mancate le polemiche: prima lo scontro tra Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta, poi l’eliminazione a sorpresa proprio di quest’ultima.Vip: chi è...

