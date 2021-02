Governo Draghi, terminato il primo Consiglio dei ministri dopo il passaggio di consegne con Conte (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Governo Draghi ha iniziato il suo cammino con il giuramento al?Colle, poi il nuovo presidente del Consiglio si è recato a Palazzo Chigi dove si è svolta la cerimonia della campanella che ha segnato il passaggio di consegne tra il premier uscente Conte e quello entrante Leggi su ilsole24ore (Di sabato 13 febbraio 2021) Ilha iniziato il suo cammino con il giuramento al?Colle, poi il nuovo presidente delsi è recato a Palazzo Chigi dove si è svolta la cerimonia della campanella che ha segnato ilditra il premier uscentee quello entrante

matteorenzi : Un mese fa questo finale era solo un sogno. Oggi è realtà grazie alla guida di Sergio Mattarella e al coraggio di M… - StefanoFassina : Caro Alessandro, abbiamo bisogno anche di te e di tutti i No del @Mov5Stelle in maggioranza a sostegno del Governo… - lorepregliasco : La foto del governo Draghi: distanziata, senza mascherine #giuramento - 404Ics : RT @PoliticaPerJedi: Questo governo si concentrerà su Recovery Plan, pandemia e scuola. Contano solo Draghi, Franco, Cingolani, Colao, Gio… - RisatoNicola : Il governo #Draghi in pillole: ministri, novità e conferme -