Governo Draghi, dopo giuramento fiducia e programma, le tappe (Di sabato 13 febbraio 2021) Sabato è stato il giorno del giuramento del Governo Draghi. Un evento che ha avuto luogo con modalità dissimili da quelle che hanno caratterizzato l'evento nella storia della Repubblica. Nel salone delle feste al Quirinale la cerimonia si è sviluppata con il rispetto di tutte le norme anti-contagio: dal distanziamento sociale alle mascherine indossate da tutti i presenti. Nessuna presenza di giornalisti o altre persone che non fossero strettamente necessarie. Quando la fiducia Governo Draghi: appuntamento a metà settimana Il Governo presieduto da Mario Draghi adesso dovrà ricevere la fiducia del Parlamento. La prossima settimana il nuovo premier dovrà illustrare il proprio programma davanti ai rappresentanti dei ... Leggi su ultimora.news (Di sabato 13 febbraio 2021) Sabato è stato il giorno deldel. Un evento che ha avuto luogo con modalità dissimili da quelle che hanno caratterizzato l'evento nella storia della Repubblica. Nel salone delle feste al Quirinale la cerimonia si è sviluppata con il rispetto di tutte le norme anti-contagio: dal distanziamento sociale alle mascherine indossate da tutti i presenti. Nessuna presenza di giornalisti o altre persone che non fossero strettamente necessarie. Quando la: appuntamento a metà settimana Ilpresieduto da Marioadesso dovrà ricevere ladel Parlamento. La prossima settimana il nuovo premier dovrà illustrare il propriodavanti ai rappresentanti dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi La diretta. Draghi ha giurato, governo operativo. Tra pochi minuti il primo Cdm

11.58: Draghi giura Alle 11.58, con due minuti di anticipo, il presidente del Consiglio ha giurato nelle mani del capo dello Stato con la formula di rito. Al termine della cerimonia, il governo entra ...

Nuovo governo ha giurato, è operativo

12.37 Nuovo governo ha giurato, è operativo Il premier Draghi ha giurato nelle mani del presidente della Repubblica Mattarella leggendo la tradizionale formula di rito. Una cerimonia sobria e veloce al Quirinale, ...

Governo Draghi, tutto pronto per giuramento al Quirinale. Alle 13 il passaggio di consegne con il ... Il Sole 24 ORE Mario Draghi e i suoi ministri hanno giurato al Quirinale VIDEO: niente strette di mano e mascherine

Nasce il governo Draghi. Il presidente del Consiglio Mario Draghi e tutti i 23 ministri hanno giurato nelle mani del Capo dello Stato. L’esecutivo è nelle sue funzioni. Niente parenti e niente giorn ...

Governo: Valente "ministero sport priorità, vuoto da colmare"

(ANSA) – ROMA, 13 FEB – "Il livello di attenzione che presta un Paese verso il movimento e lo sport ne misura il proprio grado di cultura. Oggi mi ritrovo a ribadire che il Ministero dello sport deve ...

