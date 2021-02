Giuramento del governo Draghi | perfetti sconosciuti

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 13 febbraio 2021) Politici con politici. Tecnici con tecnici. Questiche ora si ritrovano a convivere nel. Nel salone delle Feste del Quirinale, in occasione deldel nuovo, non ci sono parenti, niente abbracci o strette di mano. Gli esponenti dei partiti chiacchierano tra loro, mentre gli esperti fanno blocco a parte, almeno per ora. La cerimonia dura venti minuti, breve e senza effetti speciali. Come impone il momento storico drammatico che sta vivendo il Paese. Non a caso i toni predominanti negli abiti delle ministre e dei ministri sono il blu notte e il nero con qualche punta di grigio. Niente gonne sopra il ginocchio o abiti accesi come quelli indossati dalle ex ministre Boschi e Bellenova, ma allora era tutta un’altra storia. Anzi, un altro ...