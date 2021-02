Game over: ora per Trump la partita è davvero chiusa (Di sabato 13 febbraio 2021) Il voto arriverà stasera, ma a Washington è già chiaro che la procedura di impeachment contro Donald Trump è destinata a fallire. La maggior parte dei senatori repubblicani ha deciso di non schierarsi contro il leader del loro stesso partito e i democratici non riusciranno a ottenere i 2/3 dei voti che sarebbero necessari ad approvare l’accusa di incitamento all’insurrezione contro l’ex presidente americano. E dunque aspettiamoci che Trump esprima in qualche modo – non su Twitter, da cui è stato bandito a vita, né da Facebook, da cui è stato sospeso – la sua gioia. E che i suoi supporter e i media a lui vicini lo descrivano come l’uomo più perseguitato d’America, la vittima di un un Deep State pronto a fare di tutto per impedirgli di tentare di essere eletto di nuovo. Ma qualunque sia il finale ufficiale, un risultato questo processo pubblico - ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 13 febbraio 2021) Il voto arriverà stasera, ma a Washington è già chiaro che la procedura di impeachment contro Donaldè destinata a fallire. La maggior parte dei senatori repubblicani ha deciso di non schierarsi contro il leader del loro stesso partito e i democratici non riusciranno a ottenere i 2/3 dei voti che sarebbero necessari ad approvare l’accusa di incitamento all’insurrezione contro l’ex presidente americano. E dunque aspettiamoci cheesprima in qualche modo – non su Twitter, da cui è stato bandito a vita, né da Facebook, da cui è stato sospeso – la sua gioia. E che i suoi supporter e i media a lui vicini lo descrivano come l’uomo più perseguitato d’America, la vittima di un un Deep State pronto a fare di tutto per impedirgli di tentare di essere eletto di nuovo. Ma qualunque sia il finale ufficiale, un risultato questo processo pubblico - ...

